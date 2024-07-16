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Дональд Трамп впервые появился на публике после покушения: народ взревел от увиденного

08:13
  • вторник
  • 16 июля 2024

Республиканец дал понять, что его не сломить

Дональд Трамп появился на съезде Республиканской партии США в Милуоки. Эпатажный политик предстал перед народом в синем костюме с красным галстуком и с забинтованным ухом. Кандидат в президенты вел себя как ни в чем не бывало, демонстрируя полную уверенность в себе, и приветствуя однопартийцев.

В Сети народ буквально взревел от увиденного. Интернет-пользователи рассыпались в комплиментах Трампу и выразили ему полную поддержку. По их мнению, именно этот одиозный политик может не только себя взять в руки, несмотря на пережитый в прямом эфире ужас, но и повести страну в правильном направлении.

Напомним, что в Пенсильвании на выступлении Дональд Трамп оказался жертвой нападения. В него несколько раз стреляли, было задето ухо. Но даже в такой момент окровавленный кандидат в президенты, закрытый несколькими телохранителями, пытался продолжить выступление и донести до электората свои тезисы.

В результате стрелок был ликвидирован, а вскоре республиканцы официально выдвинули Дональда Трампа кандидатом в президенты. Кстати, в случае победы на выборах он уже пообещал провести переговоры с Россией по урегулированию конфликта с Украиной и предотвращению ядерной угрозы.

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