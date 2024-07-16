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Украинские волонтеры насмерть отравили боевиков ВСУ водой и консервами

08:42
  • вторник
  • 16 июля 2024

Они не связаны с Россией

Украинские военнослужащие отравились после употребления минеральной воды и консервов, поставленных украинскими волонтерами.

В харьковском селе Липцы зафиксированы летальные случаи, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"СБУ занялась расследованием всех этих случаев, однако никаких фактов, указывающих на Россию, выявить не удалось", - сообщил он.

Марочко объяснил, что ВСУ часто не хватает простой воды и еды на фронте, поэтому командование приветствует передачи от волонтеров.

Ранее подполковник ЛНР в отставке рассказал о подготовке Киевом мобилизованных заключенных в Харьковскую область. Амнистированные заключенные находятся под усиленной охраной и проходят курс молодого бойца.

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