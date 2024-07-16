Высокопоставленный кореец погиб в Зеленограде

Переводчик поздно хватился

64-летний Ким Кум Чоль прибыл в Россию с рабочим визитом в составе делегации Северной Кореи. Он работал в сельском хозяйстве, а в Москву приехал в командировку для обмена опытом и жил в посольстве КНДР.

В какой-то момент мужчина не выдержал столичного зноя и, прихватив переводчика, отправился освежиться на один из пляжей Зеленограда. В какой-то момент переводчик заметил, что уже давно не видел Кима Кума Чоля, хотя его вещи продолжали лежать аккуратно сложенные на берегу.

Тогда сотрудник посольства обратился в полицию с заявлением о пропаже. Мужчину искали несколько часов, но так и не нашли. А уже на следующий день тело корейца обнаружили на поверхности водоема, его уже опознали. По факту происшествия проводится проверка, передает SHOT.

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