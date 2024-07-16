Украинские боевики расстреляли россиянина

Украинский националистический батальон "Азов"* (признан в России террористической организацией и запрещен), расстрелявший российского военнослужащего, нарушил Женевские конвенции. Такое заявление сделал командир чеченского спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России Апты Алаудинов.

Военный прокомментировал публикацию националистами видео, на котором показано, как украинский военнослужащий несколько раз стреляет в раненного российского военного в траншее.

Как отметил Алаудинов, "другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как "Азов"*", сообщает ТАСС.

Ранее Алаудинов рассказал, что некоторые украинские военные, попавшие в плен в зоне специальной военной операции, запросили российское гражданство. Например, один из бойцов ВСУ "обратился к Путину с просьбой не отдавать его на ту сторону".

Между тем Соединенные Штаты решили снять запрет на поставки вооружений "Азову"*. Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что "такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию".

* признан террористической организацией и запрещен в России

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