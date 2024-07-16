Рособрнадзор предложил изменить подход к ОГЭ

Их нужно учитывать при поступлении в колледжи и техникумы, считает глава ведомства

Результаты экзаменов, которые сдают российские школьники после девятого класса в формате Обязательного государственного экзамена (ОГЭ) нужно учитывать при поступлении в колледжи и техникумы. Такое мнение высказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Как отметил глава ведомства в интервью РБК, в наши дни конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. При этом "аттестат — это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов".

Кроме того, нужно объяснить обществу, зачем же девятиклассники сдают экзамены, если их результаты нигде не засчитываются и не учитываются, подчеркнул Музаев, призывая использовать ОГЭ для реальной оценки знаний поступающих в средние учебные заведения.

Дискуссии об отмене ОГЭ и ЕГЭ с возвращением к советскому формату школьных экзаменов не стихают в России с момента введения новых форм аттестации. Музаев утверждал, что сами школьники никогда на это не согласятся, ведь у них только прибавится экзаменов. При возврате к прежней системе выпускникам как минимум шесть экзаменов придется сдавать в школе и еще три и более — при поступлении в вуз.

При этом сдачу ЕГЭ российским школьникам облегчили — они получили право пересдать экзамен по любому из предметов, как распорядился президент России Владимир Путин. В Москве такой возможностью воспользовались более 10 тысяч выпускников.

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