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Володин запустил голосование о запрете передвижения по улицам на электросамокатах

09:07
  • вторник
  • 16 июля 2024

Не утихают разговоры вокруг этого вида транспорта

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил на своем официальном канале в "Телеграм" голосование среди подписчиков о введении полного запрета на передвижение на электросамокатах по улицам.

Он начал с того, что напомнил, что в первом чтении Госдума приняла закон о штрафах для электросамокатов, а затем добавил, что стал получать предложения о полном запрете на перемещения на этом виде транспорта по улицам. В заключение Володин предоставил три варианта ответов: "да", "нет" и "все равно". Отметим, что голосование анонимное.

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