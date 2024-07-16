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Второй вертолет подключили к тушению пожара в Коктебеле

09:39
  • вторник
  • 16 июля 2024

На помощь пришли военные

В Коктебеле продолжается тушение природного пожара, площадь возгорания составляет 30 га.

Утром во вторник, 16 июля, вертолет Ми-8 МЧС России сбросил уже 60 тонн воды, позднее к нему на помощь прилетел еще один вертолет ведомства.

Также к сотрудникам МЧС присоединился симферопольский полк Росгвардии – более 50 военных проливают водой отдельные очаги пожара, чтобы не допустить распространения огня.

Природный пожар в крымском поселке городского типа Коктебель начался накануне. Изначально загорелась сухая трава, но уже через некоторое время огонь перекинулся на деревья.

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