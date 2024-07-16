Медведев призвал не щадить "украинских извергов" за расправы над пленными

Политик отказал националистам ВСУ в праве на помилование

Не надо жалеть "украинских извергов", которые издевались над российским пленным. Такое заявление сделал во вторник, 16 июля, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя видео в интернете, на котором военные ВСУ расстреливают раненого и безоружного российского пленного.

В своем Telegram-канале политик подчеркнул, что "тут не может быть никакого милосердия" и "здесь нет места добру". Медведев выразил убежденность в том, что расправившиеся с пленным не заслуживают ни жалости, ни помилования, ведь они сами никого не пожалели.

Зампред Совбеза напомнил стихотворение Константина Симонова, написанное как призыв к советским защитникам от фашизма. Медведев процитировал строки: "Сколько раз увидишь его, cтолько раз его и убей!", подчеркнув, что у современных украинских нацистов тоже нет права на жизнь.

Ранее командир чеченского спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России Апты Алаудинов заявил, что "другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как "Азов"*".

В мае Европейский суд по правам человека начал процесс "Резников против Украины" в связи с пытками российского бойца Дениса Резникова, которым он подвергся в украинском плену.

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