Однако Москва не считает его легитимным президентом

Президент Украины Владимир Зеленский может пересмотреть свое решение о запрете переговоров с российской стороной по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал во вторник, 16 июля, турецкий аналитик Энгин Озер.

Как предположил Озер, с учетом всех затруднений логичным решением было бы проведение неофициальных встреч экспертов, выбранных Россией и Украиной, в третьей стране. Представлять стороны могли бы отставные военные, дипломаты и журналисты, уже не состоящие на службе.

Протокол, достигнутый на основе договоренностей, который эксперты обеих сторон передадут своим странам, может лечь в основу мирного соглашения. Если им удастся выработать компромисс, Россия может пересмотреть свое решение непризнания полномочий Зеленского, а киевский режим в ответ может пересмотреть свое решение запретить мирные переговоры, считает турецкий специалист, которого цитирует РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что "украинская сторона сама себе запретила вести переговоры" с Россией, хотя "мы-то "за" и никогда от этого не отказывались". При этом Москва хочет возвращения за стол переговоров "не на основе каких-то эфемерных формул", а базируясь на уже достигнутых весной 2022 года в Стамбуле договоренностей.

Однако возник еще один нюанс: срок президентских полномочий Зеленского истек, а назначать новые выборы украинские власти не хотят, ссылаясь на действующее в стране военное положение. Путин объяснил, какое значение имеет легитимность Зеленского для Москвы. Российский лидер назвал очевидным то, что "если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями".

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