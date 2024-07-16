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Собянин рассказал о городских мероприятиях для летнего детского отдыха в Москве

09:57
  • вторник
  • 16 июля 2024

Лето - это ещё и возможность получить первый профессиональный опыт

Заняться археологическими раскопками, принять участие в квестах или посетить мастер-классы. Чем могут заняться юные москвичи, которые проводят летние каникулы в городе, рассказал сегодня Сергей Собянин в личном блоге.

Так, например, по выходным в зоне отдыха "Терлецкая дубрава" и в Перовском парке проходят пленэры: мольберт, кисти, краски и бумагу можно получить на месте. В Музыкальном салоне Парка Горького организованы встречи книжного клуба. Школа юного археолога работает в ландшафтном парке "Митино".

Кроме того, лето - это ещё и возможность получить первый профессиональный опыт. Так, подросткам московская служба занятости предлагает различные варианты подработки.

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