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В Москве возбудили дело после массового отравления в хостеле

10:00
  • вторник
  • 16 июля 2024

Госпитализированы 15 человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления людей в хостеле на севере Москвы.

Инцидент произошел в хостеле на Дмитровском шоссе. Накануне из него госпитализировали 15 человек в возрасте от 21 до 44 лет с признаками пищевого отравления.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, уточнили в столичном главке СКР. Оно находится на контроле московской прокуратуры. 

На месте также работают специалисты Роспотребнадзора. Надзорные органы проверяют документацию хостела, законность проживания в нем иностранцев, а также ближайшую к хостелу точку быстрого питания.

Ранее стало известно о массовом отравлении детей в крымском оздоровительном лагере "Каламитский бриз". У пострадавших диагностирована норовирусная инфекция.

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