В России могут ввести специальные правила для оплаты баланса мобильного телефона

Инициатива рассматривается правительством

Не исключено, что в скором времени в России пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта. А купить новую sim-карту - только после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия.

Соответствующие поправки в закон "О связи", разработанные Минцифры, в настоящее время проходят межведомственное согласование и могут быть приняты Госдумой до начала августа, рассказал "Ведомостям" источник, близкий к правительству.

При несоблюдении этих требований продавец может быть оштрафован на сумму до десяти тысяч рублей за каждую sim-карту, проданную с нарушениями.

Примечательно, что про обсуждения этих поправок знают и источники в двух операторах большой четверки.

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