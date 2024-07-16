Инженер-изобретатель Кучмин: Экскурсии на производства Москвы помогают технологическому суверенитету

Экскурсии пробуждают интерес к инженерным специальностям

Экскурсии на производства в рамках проекта "Открой#Моспром" пробуждают интерес к инженерным специальностям, а заинтересованные молодые специалисты помогают достичь технологического суверенитета. Об этом во вторник, 16 июля, рассказал инженер-изобретатель, руководитель инновационного предприятия Москвы Алексей Кучмин.

Как отметил эксперт в интервью Агентству городских новостей "Москва", достижение технологического суверенитета невозможно без качественной подготовки достаточного количества молодых квалифицированных кадров.

Чтобы ее обеспечить, важно пробуждать интерес к инженерным специальностям и производству со школьной скамьи – знакомить ребят с особенностями производства, показывать, как работает то или иное оборудование. Особым интересом такие экскурсии пользуются у школьников, студентов вузов и СПО, которые открывают для себя ведущие предприятия ракетно-космической, авиационной, машиностроительной, пищевой, фармацевтической и других отраслей.

В проекте задействованы не только руководители производств, но и популярные артисты и музыканты.

Они проводят на производственных площадках концерты и спектакли. Также к этой работе привлечены трудовые династии. Мы поддерживаем проведение профориентационных экскурсий для школьников, а также стажировок и практик для студентов – все эти мероприятия, безусловно, положительно влияют на кадровую политику.

В рамках проекта "Открой#Моспром" с 2019 года проводятся экскурсии на производства для желающих ознакомиться с работой столичных промышленных предприятий. Уже организовано свыше 2,6 тысячи экскурсий на 130 заводов Москвы – как в онлайн-, так и в офлайн-форматах.

Сходить на экскурсию теперь можно и по пешеходному мосту через Водоотводный канал Москвы-реки — он появился совсем недавно и соединил стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную. Благодаря новому мосту у москвичей и гостей города появилось еще одно места отдыха, встреч и селфи.

Кроме того, с 1 августа по 8 сентября горожане и гости города смогут побывать на мастер-классах, шоу, лекциях, экскурсиях, выставках и других мероприятиях фестиваля городского хозяйства в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".

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