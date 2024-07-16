МИД Индии вызвал посла Украины за слова Зеленского о визите Моди в Россию

Президент Украины назвал этот визит "сокрушительным ударом по мирным усилиям"

Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины в связи с заявлениями украинского лидера Владимира Зеленского о визите индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

Как пишет Economic Times, поводом для недовольства Нью-Дели стало заявление Зеленского о том, что встреча Моди с президентом России Владимиром Путиным стала "сокрушительным ударом по мирным усилиям".

МИД Индии поднял этот вопрос на встрече с украинским послом, чтобы продемонстрировать неприятие позиции Киева. По этой же Нью-Дели отложил заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре.

Ранее Нарендра Моди подчеркнул, что "проблемы не могут быть решены на поле боя", поскольку "потери невинных жизней неприемлемы, независимо от того, где они происходят". Политик призвал стороны конфликта на Украине вернуться за стол переговоров и возобновить диалог.

При этом стало известно, что сотрудники Госдепартамента США пытались воспрепятствовать визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Ведомство было недовольно тем, что эта поездка совпала с началом в Вашингтоне саммита НАТО, чего американским организаторам хотелось избежать.

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