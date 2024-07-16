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Песков: "Народ Украины оболванивают, промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому"

10:17
  • вторник
  • 16 июля 2024

Представитель Кремля дал интервью

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков в новом интервью заявил, что на Украине продолжает активно работать "машина оболванивания населения", но, даже несмотря на это, число жителей страны, выступающих за переговоры с Россией, будет расти, уверен он.

Песков обратил внимание на то, что украинским жителям навязывают ненависть ко всему русскому. В связи с этим примечателен тот факт, что 44% жителей страны выступают за проведение мирных переговоров с Россией. По мнению пресс-секретаря российского лидера, число таких людей будет расти, передает SHOT.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Кремль в курсе общих подходов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к украинскому урегулированию, но не знает конкретного содержания его письма лидерам Евросоюза по этому вопросу.

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