Стало известно о причастности россиян к теракту в "Крокусе"

Расследование продолжается

Росфинмониторинг заявил о причастности интернациональной команды к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

"Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много", - заявил глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления в Совете Федерации (цитата по ТАСС).

Чиханчин отказался приводить подробности, ссылаясь на то, что следствие еще не закончено.

Ранее заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что к преступлению могут быть причастны иностранные организаторы. Российские спецслужбы установили причастность к теракту военной разведки Украины.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 12 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.

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