В Сети появилось видео расправы боевиков ВСУ над российским военным

Фашисты и есть фашисты — так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видеозапись в Сети, запечатлевшую жестокую расправу украинских националистов над раненым российским военнопленным.

Спикер Кремля, говоря об убийстве украинскими боевиками пленного военного ВС России, подчеркнул, что речь идет о фашизме — "надо так и относиться, и их нужно уничтожать".

Дмитрий Песков рассказал, что российские компетентные органы и ведомства продолжают собирать доказательную базу по преступлениям украинского режима, в том числе членов националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России), сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что "тут не может быть никакого милосердия" и "здесь нет места добру" — расправившиеся с пленным не заслуживают ни жалости, ни помилования, ведь они сами никого не пожалели.

Песков подчеркивал, что, хотя украинцам навязывают ненависть ко всему русскому, даже сейчас 44% опрошенных жителей Украины выступают за проведение мирных переговоров с Москвой.

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