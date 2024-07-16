Песков опроверг замедление WhatsApp в России

В Госдуме также призывали не верить слухам

В России нет никакого замедления мессенджера WhatsApp со стороны властей государства и контролирующих структур. Об этом во вторник, 16 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующие вопросы журналистов, Песков отметил, что ему неизвестно о подобных шагах со стороны российских властей, предположив, что, "наверное, это меры, связанные с антитеррористической борьбой", сообщает ТАСС.

Ранее депутат Антон Горелкин заявил, что "не нужно верить инсинуациям о том, что WhatsApp, Telegram и YouTube уже замедлены". Парламентарий подтвердил, что у Роскомнадзора есть техническая возможность замедлять трафик практически всех цифровых платформ, однако подчеркнул, что без правовых оснований ведомство не будет этого делать.

Комментарий последовал за расхождением в Сети слухов о том, что YouTube в России может быть окончательно заблокирован. Источники уверяли, будто в оставшиеся месяцы лета российские власти замедлят и затруднят функционирование этого видеосервиса, а окончательной блокировки можно ожидать уже осенью.

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