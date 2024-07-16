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Названы возможные сроки проведения прямой линии Путина

11:10
  • вторник
  • 16 июля 2024

Ее совместят с большой пресс-конференцией

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится ближе к Новому году.
Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии

Прямую линию совместят с большой пресс-конференцией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Прямая линия будет зимой, будет ближе к Новому году. Это будет такое итоговое информационное мероприятие", - сообщил он журналистам (цитата по РИА Новости).

В прошлом году состоялся такой же совещенный формат – прямая линия + большая пресс-конференция. Мероприятие прошло 14 декабря в Гостином дворе. Глава государства за четыре часа ответил на 67 вопросов россиян, представителей отечественных и зарубежных СМИ.

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