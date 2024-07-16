Путин приехал на открытие участка трассы М-11 за рулем Lada Aura

Новый участок сократит время пути между Москвой и Санкт-Петербургом на час

В Тверской области проходит церемония открытия участка Северного обхода Твери трассы М-11 "Нева" от Москвы до Санкт-Петербурга. На мероприятие прибыл Владимир Путин. Он приехал за рулём Lada Aura.

Новый отрезок дороги сдали с опережением графика примерно на год. Он сократит время пути между Москвой и Северной столицей на час и, кроме того, связан с другими транспортными проектами. Участок был необходимым для запуска бесшовного скоростного движения - от Санкт-Петербурга до Казани. Общая протяженность трассы М-11 составляет 669 километров.

"Сегодня здесь, в Твери, с опережением срока почти на год мы вводим в эксплуатацию один из объектов "Автодора" – современную 60-километровую автостраду в объезд города. Это, по сути, финальный, завершающий этап строительства трассы М-11 "Нева". У меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но [строители говорят], на час где-то, на 50 минут. Это уже заметно", - сказал Путин.



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