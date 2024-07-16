Помощь нужна как можно скорее: ТВЦ собирает средства для Антона Васюткина

У мальчика смертельный диагноз - остеосаркома правой большеберцовой кости

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 14-летнего Антона Васюткина. Мальчик отважно борется со смертельным диагнозом - остеосаркомой правой большеберцовой кости. Из-за гигантской опухоли врачам пришлось ампутировать ребёнку правую ногу. А из-за метастазов в лёгких Антон перенёс сложную операцию и ему предстоит ещё одна, вместе с новыми курсами мощной химиотерапии. Такое высокодозное лечение грозит полной потерей слуха. Чтобы этого не произошло и ослабленный организм мальчика смог справиться с болезнью, требуется очень дорогой препарат. Его стоимость – 16 миллионов рублей. У многодетной семьи из маленького села в Амурской области таких денег нет. Но помочь может каждый.

Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Препарат нужен как можно скорее.

Антон - очень хрупкий, почти невесомый мальчик. В свои 14 лет весит всего 27 килограммов - это максимум, который удалось набрать невероятными усилиями. Ребёнок и на птиц-то так пристально смотрит, потому что они тоже почти невесомые, летают, куда захотят. А ему, пережившему столько боли и страданий, не то, что летать, ходить удаётся с трудом. Из-за смертельной болезни Антон лишился ноги. Теперь в качестве опоры - костыли. День, когда мама сказала о предстоящей необходимой ампутации, Антон никогда не забудет.

"Плакал. Думал, как это? Каково это - жить без конечности? Ну, а потом привык", - говорит Антон.

Мама Антона давно перестала плакать. Она сама всю жизнь спасала больных – работала медсестрой в онкологическом отделении. Подумать не могла, что на её младшего, четвёртого ребёнка обрушится такое горе.

"Сильный. Он вообще молодец. Только беда вот эта застала", - говорит Татьяна Шалимова, мама Антона.

Антон с трудом поднимается по лестнице, а мама в тысячный раз вспоминает, как в их дом пришло несчастье.

"Ничего особенного такого не было - рос-рос. А в этот раз получилось, что упал мальчик ему на ногу, и она спрогрессировала, вот в этой вот болезни", - говорит мама.

Это опухоль, которую не сразу удалось определить. Первый страшный диагноз - саркома Юинга. Мальчика срочно отправили на лечение в Москву.

"Сначала просто был перелом - гипс надели, с гипсом походил. Потом сняли, нога болела, не проходила. На химиотерапии лежали. Мне ничего не помогало", - вспоминает Антон.

Опухоль увеличивалась с каждым днём. После безуспешного лечения врачам пришлось ампутировать правую ногу. Поставили окончательный диагноз: остеосаркома правой большеберцовой кости.

"Меня вызвали к заведующей отделением. И она сказала, что надо спасать ребенка. То есть химия не помогает. И надо ампутировать ногу", - говорит мама.

Кроме ампутации у Антона была операция на лёгких – из- за метастазов. И предстоит ещё одна, с очередной высокодозной химиотерапией. В редких перерывах между лечением мальчик собирает телескоп, усердно учится – боится отстать от одноклассников. Ребёнок очень скучает по школе, дому и родным.

Антону срочно нужна помощь. Из-за предстоящего очень тяжёлого лечения мальчик может потерять слух. Поэтому требуется специальный препарат, который защитит ослабленный организм от побочных осложнений. Вот только стоит жизненно необходимое лекарство 16 миллионов рублей.

"Когда мы узнали, сколько это стоит, я даже такую сумму... Таких баснословных денег... То есть даже если мы всем селом соберем, не поможет. Он и так инвалид, а если еще и глухой будет, то вообще", - рассказывает мама Антона.

Антон идёт из последних сил, не оглядываясь. Храбрый мальчик с открытым сердцем и верой в отзывчивых людей. Которые помогут ему выжить, чтобы он и дальше мог смотреть на птиц, рядом с любимой мамой.

"Главная мечта - это вот сейчас ходить, и всё. А потом, может, и какие-нибудь другие мечты появятся", - говорит Антон.

Ждать Антон не может. Ваша помощь нужна прямо сейчас. Сделать это просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Антона Васюткина, программа 2013

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram