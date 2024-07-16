Ожесточённые бои идут в районе Карловки

На Донецком участке фронта российские войска продолжают изматывать вражеские подразделения, постепенно продвигаясь вперёд. Ожесточённые бои идут в районе Карловки и Карловского водохранилища.

Прикрывают наступление наших десантников тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" на Ореховском направлении. Под покровом темноты, боевые машины вышли на позиции и точными выстрелами выжгли укреплённые опорные пункты радикалов.

Атакуют врага с воздуха и наши истребители бомбардировщики Су-34. Во время очередного вылета они поразили пункт временной дислокации ВСУ в районе ответственности Западной группировки.

На Херсонском участке фронта действуют наши морпехи-артиллеристы. Массированным огнём из РСЗО "Ураган" расчёт уничтожил укрепления националистов на правом берегу Днепра.

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