ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почти в 20 российских регионах идёт борьба с природными пожарами

11:45
  • вторник
  • 16 июля 2024

Огнём охвачено более 630 тысяч гектаров

Природный пожар в посёлке Коктебель тушат уже сутки. Огонь удалось локализовать только сегодня после 10 утра, он охватил 40 гектаров природных территорий. Накануне здесь, в Карадагском заповеднике загорелась сухая трава и кустарники.  Огонь моментально распространялся из-за жары и сильного ветра. На месте работают более 150 специалистов, многие очаги потушили, но при такой погоде трава моментально загоралась вновь. Из-за сложного рельефа спасатели сразу привлекли авиацию. Сегодня утром направили второй борт Ми-8 МЧС России. С воздуха сбросили десятки тонн воды. К тушению пожара подключился и Симферопольский полк Росгвардии.

Накануне более 500 специалистов тушили сразу несколько очагов возгорания в Крыму. Такая пожароопасная обстановка в регионе возникла из-за аномальной жары в сочетании с сильным порывистым ветром. Спасатели всю ночь боролись со стихией.

Такая же жаркая погода в Краснодарском крае. Накануне в окрестностях Новороссийска потушили большой пожар. Еще один сложный очаг локализовали в районе Геленджика. Огонь возник в лесу и шёл по верхушкам деревьев. Подъехать на пожарных машинах было невозможно - только на мотоциклах и квадроциклах. В тушении участвовали 250 человек,  спасателям помогали местные жители.

Жаркая погода сохраняется во многих регионах России. Всего по стране бушуют около трёхсот природных пожаров. Больше всего очагов в Забайкалье и Восточной Сибири.

 

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров в Крыму
Тушение природных пожаров в Крыму
Тушение природных пожаров в Крыму
Тушение природных пожаров в Крыму
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров в Крыму
Тушение природных пожаров в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.