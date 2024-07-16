Почти в 20 российских регионах идёт борьба с природными пожарами

Огнём охвачено более 630 тысяч гектаров

Природный пожар в посёлке Коктебель тушат уже сутки. Огонь удалось локализовать только сегодня после 10 утра, он охватил 40 гектаров природных территорий. Накануне здесь, в Карадагском заповеднике загорелась сухая трава и кустарники. Огонь моментально распространялся из-за жары и сильного ветра. На месте работают более 150 специалистов, многие очаги потушили, но при такой погоде трава моментально загоралась вновь. Из-за сложного рельефа спасатели сразу привлекли авиацию. Сегодня утром направили второй борт Ми-8 МЧС России. С воздуха сбросили десятки тонн воды. К тушению пожара подключился и Симферопольский полк Росгвардии.

Накануне более 500 специалистов тушили сразу несколько очагов возгорания в Крыму. Такая пожароопасная обстановка в регионе возникла из-за аномальной жары в сочетании с сильным порывистым ветром. Спасатели всю ночь боролись со стихией.

Такая же жаркая погода в Краснодарском крае. Накануне в окрестностях Новороссийска потушили большой пожар. Еще один сложный очаг локализовали в районе Геленджика. Огонь возник в лесу и шёл по верхушкам деревьев. Подъехать на пожарных машинах было невозможно - только на мотоциклах и квадроциклах. В тушении участвовали 250 человек, спасателям помогали местные жители.

Жаркая погода сохраняется во многих регионах России. Всего по стране бушуют около трёхсот природных пожаров. Больше всего очагов в Забайкалье и Восточной Сибири.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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