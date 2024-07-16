Президент Польши Дуда сообщил о подготовке НАТО к войне

Вооруженный конфликт может случится при одном условии, отметил он

Президент Польши Анджей Дуда в новом интервью сообщил, что НАТО должна быть готова к военной конфронтации. И привести к ней, по мнению польского лидера, может только одно: победа России в столкновении с Украиной.

Дуда так ответил на вопрос журналиста о том, готовится ли НАТО к войне: "В определенном смысле - да". Президент напомнил, что НАТО это оборонный союз, но затем привел всеми известную поговорку про войну и мир: "Хочешь мира? Готовься к войне". "Альянс должен быть настолько сильным, чтобы никому не было смысла на него нападать", - цитирует Анджея Дуду Wirtualna Polska.

Напомним, что недавно в Вашингтоне завершился саммит НАТО. В его рамках польский лидер заявил, что сейчас мир снова находится в состоянии холодной войны, поэтому, по мнению Дуды, НАТО следует нарастить расходы на оборону.

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