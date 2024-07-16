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Кремль предупредил об ущербе всему миру от попыток "ограбить Россию"

12:02
  • вторник
  • 16 июля 2024

Западу стоит задуматься о судьбе собственных авуаров за рубежом

Конфискация российских активов заставит многие другие страны "задуматься о судьбе их авуаров за рубежом". Такое заявление сделал во вторник, 16 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Как подчеркнул представитель Кремля, Россия давно предупреждала, что "незаконные попытки ограбить Россию и тем или иным образом, прямо или косвенно экспроприировать наши авуары так или иначе приведут к огромному ущербу для международной финансовой системы".

Такие действия западных государств, предупредил Песков, "заставят задуматься многие большие и богатые страны о судьбе их авуаров за рубежом", сообщает ТАСС.

В июне глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС "смогли преодолеть структурную проблему с вето" на использование российских активов или доходов с них — Украине передадут проценты на эти авуары в сумме 1,4 миллиарда евро. Еще миллиард отправят Киеву в последующие месяцы.

Тем временем Эр-Рияд настаивает на соблюдении норм международного права, считая действия Брюсселя в отношении подсанкционных российских активов незаконными. Саудовская Аравия грозит распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов.

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