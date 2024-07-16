Песков поинтересовался, что Зеленский имеет в виду под "саммитом мира"

Президент Украины допустил участие российских представителей в таком саммите

Кремль пока не понимает, что украинский лидер Владимир Зеленский имеет в виду под "вторым саммитом мира". Об этом заявил во вторник, 16 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля заявил телеканалу "Звезда", подразумевая конференцию по Украине в Швейцарии, что "первый саммит мира вовсе не был саммитом мира".

Из этого Песков сделал вывод, что в вопросе возможности участия России во втором "саммите мира" необходимо сначала понять, что имеет в виду представитель киевского режима.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может принять участие во втором саммите по Украине. Скорее всего это будет формат черноморской продовольственной инициативы — международные посредники будут промежуточным зерном при подписании каких-либо итоговых документов.

Между тем турецкий аналитик Энгин Озер допустил, что при определенных условиях Россия может пересмотреть свою позицию об утрате легитимности Владимиром Зеленским в качестве президента Украины, а киевский режим в ответ может пересмотреть свое решение запретить мирные переговоры.

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