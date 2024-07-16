У Пугачевой и Галкина обнаружилась недвижимость на астрономическую сумму

Артисты предпочитают скрывать свои апартаменты за границей

В Сети распространилась информация, что Алла Пугачева и ее молодой супруг, признанный иноагентом шоумен Максим Галкин напели и навыступали на четыре миллиарда рублей. Говорят, именно такую астрономическую цифру пара потратила на недвижимость, о которой предпочитают не распространяться, в разных концах мира.

В частности, в России у Аллы и Максима есть квартира в Филипповском переулке площадью более 300 кв м, кадастровая стоимость – 221 млн руб., рыночная стоимость – не менее 300 млн руб. Здесь же имеется машиноместо. Также у пары есть участок земли 1200 кв м в домостроительном комбинате "Творчество" (кадастровая стоимость 4,2 млн руб); два гаража (в Москве и Подмосковье, кадастровая стоимость по 700 тыс руб). И тот самый замок в деревне Грязь за 600 миллионов.

Кроме того имелась у Примадонны пятикомнатная квартира на Тверской (площадь более 170 кв м, цена более 250 млн руб). Однако некоторое время назад Пугачева отдала ее дочери Кристине Орбакайте.

Что касается Максима Галкина, то он переписал квартиру на Лубянке площадью 249 кв м (цена не менее 100 млн руб) на Аллу Пугачеву, а она - на старшего внука Никиту Преснякова.

Но и это еще не все. В распоряжении артистов, как передает телеграм-канал "Звездец какой-то", имеется недвижимость в Израиле, Америке, Латвии и на Кипре, где, как сообщает ряд СМИ, Пугачева с Галкиным и живут в последнее время. Там они купили апартаменты почти за миллиард рублей, тем самым обеспечив себя и детей кипрскими паспортами.

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