Сергей Собянин сообщил о росте числа закупок на московском портале поставщиков

За полгода провели более 310 тысячи закупок

Количество закупок на портале поставщиков Москвы увеличилось на 11% за полгода в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

За шесть месяцев проведено более 310 тысячи закупок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Объем закупок вырос на 30% - до 55 миллиардов рублей.

Самыми популярными категориями товаров в этом году стали медицинская продукция, бытовая техника, продукты питания, бумага, хозяйственные и строительные товары.

Портал поставщиков – это площадка, где госзаказчики через закупки малого объема могут оперативно приобретать необходимые товары и услуги. Продукция представлена более 57 тысячами заказчиков из 40 российских регионов.

"Кроме столицы на ресурсе чаще всего закупаются заказчики из Пермского края, Тульской области и Ямало-Ненецкого автономного округа", – сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал о строительстве трех новых дорог по концессионным соглашениям.

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