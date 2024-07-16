ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергей Собянин сообщил о росте числа закупок на московском портале поставщиков

11:57
  • вторник
  • 16 июля 2024

За полгода провели более 310 тысячи закупок

Количество закупок на портале поставщиков Москвы увеличилось на 11% за полгода в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

За шесть месяцев проведено более 310 тысячи закупок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Объем закупок вырос на 30% - до 55 миллиардов рублей.

Самыми популярными категориями товаров в этом году стали медицинская продукция, бытовая техника, продукты питания, бумага, хозяйственные и строительные товары.

Портал поставщиков – это площадка, где госзаказчики через закупки малого объема могут оперативно приобретать необходимые товары и услуги. Продукция представлена более 57 тысячами заказчиков из 40 российских регионов.

"Кроме столицы на ресурсе чаще всего закупаются заказчики из Пермского края, Тульской области и Ямало-Ненецкого автономного округа", – сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал о строительстве трех новых дорог по концессионным соглашениям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Московский портал поставщиков
Московский портал поставщиков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.