Собянин: Более 98% маммографов, КТ и МРТ в Москве объединили в общую сеть 

Единый цифровой контур поможет ускорить диагностику заболеваний

В столице создают одну из крупнейших в мире сетей цифровых диагностических устройств. Об этом во вторник, 16 июля. Рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Уже подключили к ней больше 1700 единиц оборудования. Это свыше 98% всех городских КТ, МРТ, маммографов, ангиографов и прочей медицинской техники. Снимки с цифровых устройств попадают в единый радиологический информационный сервис единой медицинской информационно-аналитической системы, где их сразу видят врачи-рентгенологи. Пациент может посмотреть изображения и описания исследований в электронной медкарте.

Единый контур повышает качество и скорость диагностики, а также позволяет начать внедрение в практику столичных врачей современных сервисов на основе искусственного интеллекта.

Сергей Собянин уже рассказывал, что цифровизация изменила столичное здравоохранение. Сначала предполагалось лишь решить проблему очередей в лечебных учреждениях города. Однако скоро стало понятно, что цифровая медицина способна ощутимо повысить качество диагностики и лечения людей.

5 июля Собянин вручил государственные награды московским врачам и медсестрам — каждый из них внес большой вклад в развитие здравоохранения столицы. Мэр столицы подчеркнул, что от профессионализма и навыков медиков Москвы зависит здоровье и жизни горожан.

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