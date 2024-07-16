Венгрии хотят заткнуть рот после "мирной миссии" Орбана в Россию и Китай

Европарламент намерен принять жесткие меры

Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Такое решение было принято после поездок венгерского премьера Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом стало известно благодаря изданию Politico, в распоряжении которого оказалось письмо, подписанное 63 депутатами и адресованное главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Европарламента Роберте Метсоле.

Авторы письма считают, что Виктор Орбан якобы "уже нанес значительный ущерб, эксплуатируя и злоупотребляя ролью председателя в Совете ЕС". По мнению депутатов, венгерский премьер будто бы "намеренно искажал свои полномочия" во время визитов в Россию и Китай, и, чтобы остановить это, "необходимы реальные действия".

"Простые словесные осуждения этой ситуации не имеют никакого эффекта", - жалуются европарламентарии.

Напомним, что в начале июля Венгрия стала председателем в Евросовете. Буквально на другой день Виктор Орбан отправился в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и предложил ему прекратить огонь, чтобы ускорить начало переговоров с Россией, но тот отказался.

Далее премьер Венгрии посетил Россию, в Москве проведя переговоры с президентом Владимиром Путиным. В разговоре была также затронута тема конфликта с Украиной. Примечательно, что Виктор Орбан свое путешествие назвал "мирной миссией".

Потом он отправился в Китай, а уже затем на саммит НАТО в Америку. Самое интересное, что все эти поездки не были анонсированы.

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