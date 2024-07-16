Песков рассказал о впечатлениях Путина от Lada Аura

Президент проехался по трассе М-11

Президенту России Владимиру Путину понравился автомобиль Lada Aura.

Это был не личный автомобиль, его представил организатор мероприятия, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да, машина понравилась", - сказал представитель Кремля РИА Новости.

Утром 16 июля Путин за рулем автомобиля Lada Aura прибыл на церемонию открытия Северного обхода Твери – последнего участка трассы М-11. Новый отрезок дороги сдали с опережением графика примерно на год. Он сократит время пути между Москвой и Санкт-Петербурга на час.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram