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Песков рассказал о впечатлениях Путина от Lada Аura

12:35
  • вторник
  • 16 июля 2024

Президент проехался по трассе М-11

Президенту России Владимиру Путину понравился автомобиль Lada Aura.

Это был не личный автомобиль, его представил организатор мероприятия, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да, машина понравилась", - сказал представитель Кремля РИА Новости.  

Утром 16 июля Путин за рулем автомобиля Lada Aura прибыл на церемонию открытия Северного обхода Твери – последнего участка трассы М-11. Новый отрезок дороги сдали с опережением графика примерно на год. Он сократит время пути между Москвой и Санкт-Петербурга на час.

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Владимир Путину возле Lada Aura
Владимир Путину возле Lada Aura
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