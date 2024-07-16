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Минобороны рассказало о структуре Московского военного округа

12:31
  • вторник
  • 16 июля 2024

В него вошли новые соединения

Общевойсковая и танковая армия, а также ряд соединений вошли в состав Московского военного округа. Об этом во вторник, 16 июля, рассказали в пресс-службе российского Министерства обороны.

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В ведомстве уточнили, что Московский военный округ дислоцирован на территории двух федеральных округов и 19 субъектов Российской Федерации, а штаб его располагается в столице.

В состав округа структурно входят общевойсковая и танковая армия, соединения специального назначения, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, цитирует сообщение Минобороны ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с командующими военных округов. В перечне участников мероприятия, опубликованном пресс-службой Кремля, командующим Московским военным округом назван генерал-полковник Сергей Кузовлев.

Новые военные округа, Московский и Ленинградский, были созданы в России ради повышения эффективности управления войсками и силами. Они были воссозданы указом президента России от 26 февраля из-за расширения НАТО на восток и появления военной инфраструктуры блока около российских границ.

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