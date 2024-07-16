Песков анонсировал расширение трассы М-11

Президент только что открыл последний участок трассы

Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург уже в недалеком будущем придется снова расширять. Такое мнение высказал во вторник, 16 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российский лидер лично поучаствовал в открытии завершающего участка трассы М-11 "Нева". Владимир Путин подчеркнул, что это сократит время в пути между столицей и Санкт-Петербургом почти на час.

Песков отметил, что "трасса загрузится, еще и перегрузится", а потому "даже придется в среднесрочной перспективе ее расширять", сообщает ТАСС.

Дорожное строительство активно продолжается и в других субъектах Российской Федерации. В Крыму подходят к завершению подготовительные работы на участке строительства нового обхода Алушты. Ведущий инженер отдела организации строительства Михаил Ставицкий рассказал, что потребовалось переустройство существующих коммуникаций, а в данной местности это непростая задача.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме представили макеты будущих высокоскоростных магистралей. Общая протяженность магистралей — 4 671 километр. Поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час.

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