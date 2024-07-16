У актера Джонни Деппа роман с русской красавицей. Кто она такая?

Девушка значительно моложе звезды Голливуда

После скандального развода с актрисой Эмбер Херд Джонни Депп взял паузу в романтических отношениях. А теперь стало известно, что голливудский актер снова счастлив. Говорят, его избранницей стала русская девушка по имени Юлия Власова. Ей 28 лет, она выросла в Екатеринбурге, где окончила школу, а потом поступила в МГИМО.

С Джонни Деппом молодая прелестница познакомилась в Чехии. Юлия посетила концерт голливудской звезды (не все знают, что у актера есть своя музыкальная группа, с которой он гастролирует по миру). Это было два года назад.

Власова живет в Праге, у нее свой бьюти-бизнес. Кроме того, девушка ведет собственный блог, снимается в качестве модели, занимается йогой и путешествует, передает "Пятый канал".

В Сети бурно обсуждают детали личной жизни Джонни Деппа. В основном интернет-пользователи отмечают внушительную разницу в возрасте влюбленных (более 30 лет) и внешность новой избранницы артиста. По мнению особо наблюдательных фанатов, русская красавица Юлия Власова совмещает в себе черты сразу двух бывших возлюбленных Джонни - актрис Эмбер Херд и Ванессы Паради.

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