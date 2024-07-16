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Стало известно, какие наградные дадут за первый сбитый F-16 в зоне СВО

13:19
  • вторник
  • 16 июля 2024

Запад анонсировал скорую отправку истребителей Киеву

Денежное поощрение российским бойцам будет выплачиваться за уничтожение истребителей F-15 и F-16, которые Запад отдаст Вооруженным силам Украины (ВСУ). Вознаграждение за первый подбитый самолет такого типа составит 15 миллионов рублей. Об этом во вторник, 16 июля, рассказал заместитель исполнительного директора одной из российских компаний Илья Потанин.
Норвегия отдаст ВСУ шесть истребителей F-16

Как сообщается в Telegram-канале российского Министерства обороны, бойцам группировки войск "Центр" ВС России вручили денежное вознаграждение за уничтожение натовских танков на авдеевском направлении.

Илья Потанин отметил, что это уже седьмая такая выплата — всего "получилось порядка семнадцати "Абрамсов" и "Леопардов", за каждую единицу по 500 тысяч рублей".

Заместитель командующего группировки войск "Центр" по военно-политической работе Кирилл Кулаков поблагодарил бойцов за выполнение боевых задач.

Ранее лидер группы "Земляне" Владимир Киселев предложил звездам шоу-бизнеса из собственных денег передавать по миллиону рублей каждому российскому бойцу, который выведет из строя танк противника. Артисты подчеркнули, что у них остается возможность заниматься творчеством именно благодаря нашим военным на передовой.

О том, что западная боевая техника будет гореть в зоне спецоперации, неоднократно предупреждали российские власти, а бойцы ВС России каждый день подтверждают справедливость этих слов. Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось признать, что переданные ВСУ американские танки Abrams не смогли переломить ситуацию в их пользу.

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