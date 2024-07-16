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Стало известно, как себя чувствует раненый Дональд Трамп

13:26
  • вторник
  • 16 июля 2024

Республиканца подстрелили во время выступления

В последние дни Дональд Трамп считается одной из самых популярных персон в Америке. Все началось еще в конце июня, когда он провел теледебаты с действующим президентом США Джо Байденом. По мнению зрителей, Дональд Трамп выглядел гораздо увереннее и достойнее оппонента, который якобы запинался, терял нить разговора и выглядел потерянно. После этих теледебатов даже однопартийцы заговорили о том, что следует снять Джо Байдена с президентской гонки.

Но настоящая шумиха вокруг Дональда Трампа произошла на днях. Прямо во время его выступления в Пенсильвании раздалось несколько выстрелов. Республиканец оказался ранен. Кадры окровавленного Дональда Трампа, прикрытого телохранителями, облетели все мировые СМИ.

Оказалось, пуля задела ухо кандидата в президенты. Впоследствии Трамп признавался, что потерял много крови. Однако он быстро восстановился и даже появился на публике после покушения с перебинтованным ухом. Сейчас же стало известно, как себя чувствует Трамп. Журналист телеканала ABC News взял интервью у политика.

"Трамп сказал, что его ухо в порядке, и что он надеется, что повязку снимут ко времени его выступления на Национальном съезде Республиканской партии США в четверг", - передал собеседник.

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
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