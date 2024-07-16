Оператор БПЛА ВС России сбил украинский дрон бутылкой воды

Украинский беспилотник рухнул на землю

Оператор российского беспилотника сбил украинский дрон в зоне проведения специальной военной операции.

Изначально оператор просто хотел доставить воду сослуживцам на позиции, но, заметив дрон противника, решил атаковать его.

Украинский беспилотник сбился с курса и рухнул на землю, сообщает Telegram-канал "Изнанка".

За минувшую ночь средства ПВО уничтожили 13 украинских дронов над регионами России. Один беспилотник попал на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево (Курская область). В настоящий момент пожар потушен. Пострадавших нет.

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