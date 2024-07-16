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Российская ПВО сбила украинский Як-52 и шесть ATACMS

13:33
  • вторник
  • 16 июля 2024

Российские военные продолжают спецоперацию

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой и шесть ракет ATACMS американского производства. Об этом во вторник, 16 июля, рассказали в Министерстве обороны России.

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В ежедневной сводке ведомства в его Telegram-канале уточняется, что также ликвидированы две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, семь американских реактивных снарядов HIMARS и 28 беспилотных летательных аппаратов.

Всего лишь с начала июля Вооруженные силы России сбили два украинских самолета МиГ-29, также ликвидированы пять и повреждены два Су-27 ВСУ.

Пока киевский режим несет потери в боевой технике и ждет от Запада истребители, российские бойцы продолжают укреплять свое господство в небе. Воздушно-космическим силам России переданы первые в этом году партии отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-31. Самолеты уже направлены к местам постоянного базирования.

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