Сенаторами от Крыма станут Герой России Нимченко и шахматист Карякин

Их представил глава Крыма Сергей Аксенов

Республика Крым делегирует участника специальной военной операции, Героя России Юрия Нимченко и шахматиста Сергея Карякина в качестве новых представителей региона в Совете Федерации.

Как рассказал во вторник, 16 июля, глава Крыма Сергей Аксенов, Юрий Нимченко — военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны. Он будет представлять в верхней палате российского парламента исполнительную власть Крыма.

Сергей Карякин будет представителей в Совфеде законодательной ветви власти Республики Крым, сообщает "Интерфакс".

Российского гроссмейстера Сергея Карякина, который родился в Симферополе, по решению Международной шахматной федерации дисквалифицировали за публичную поддержку российской спецоперации на Украине. Шахматист, тем не менее, не отказался от своей позиции и продолжил помогать российским бойцам. В частности, Карякин помог отправить нашим военным грузовики "Урал".

Старший сержант Юрий Нимченко отличился с самого начала специальной военной операции. При разблокировке Северо-Крымского канала танковый экипаж под его командованием уничтожил девять танков противника, три бронетранспортера и сотню боевиков нацбатальона ВСУ. За этот бой Юрию Нимченко было присвоено звание Героя России и вручена медаль "Золотая Звезда".

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