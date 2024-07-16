Путин оценил важность строительства новых дорог

Появятся более удобные маршруты в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг"

Открытие важных транспортных объектов. Владимир Путин сегодня дал старт движению по автодорожному обходу Тольятти. И принял участие в церемонии запуска последнего отрезка трассы М-11 "Нева", который проходит через Тверь. Новый участок сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом на час. И, главное, позволит запустить бесшовное скоростное движение от Северной столицы до Казани.

На открытие последнего участка трассы Москва - Санкт-Петербург Владимир Путин поехал за рулём отечественного седана Lada Aura. Вместе с ним в машине строитель автострады инженер Василий Васильев. Первым глава государства проезжает через новый мост над Волгой.

На мосту Путина ждал коллектив строителей трассы, чтобы вместе с главой государства запустить движение. Грузовики проезжают через новый мост над Волгой, это главная часть Северного обхода Твери. С этой минуты скоростная трасса между Москвой и Санкт-Петербургом непрерывна и открыта полностью для движения транспорта.

Платная трасса между столицами уже была открыта. Но работала не в полной мере. Солидный отрезок в районе Твери отсутствовал. И автомобилистам приходилось съезжать на бесплатный участок дороги. А там светофоры, ограничение скорости, неудобные повороты и постоянны пробки. Это растягивало время в пути. Теперь всё в прошлом.

"Сегодня здесь, в Твери, с опережением срока почти на год мы вводим в эксплуатацию один из объектов "Автодора" – современную 60-километровую автостраду в объезд города. Это, по сути, финальный, завершающий этап строительства трассы М-11 "Нева", - отметил Путин.

Сегодня же открыт 100-километровый дорожный обход Тольятти. Там построен ещё один новый мост через Волгу длиной почти 4 километра. Он вошел в десятку самых протяженных сооружений России. Но значение всех этих объектов ещё масштабнее.

"С открытием обхода Твери будет обеспечено непрерывное бесшовное бессветофорное скоростное движение между Москвой и Петербургом, сократится время в пути из Северо-Западной части страны до Самары, Казани, Екатеринбурга, Тюмени, появятся дополнительные более удобные маршруты в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг", а значит, поездки между крупными экономическими, культурными, историческими центрами нашей страны станут быстрее", - заявил Путин.

В масштабах страны теперь из Казани до Санкт-Петербурга через Москву можно доехать по современной трассе. Без светофоров и пробок. На скорости в 130 километров в час. Длина коридора более 1600 километров. Задачи, поставленные президентом - современная дорожная сеть во всех регионах, городах и поселках.

"Я давно работаю в транспортной сфере, мы несколько лет один мост строили: это была победа. А сегодня через крупнейшую реку страны и мира открыто два одновременно моста. Причём, оба как обходы городов. У нас поставлена президентом задача до 30 года сделать 50 обходов городов. Мы эту задачу сегодня начали решать", - сообщил Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства.

Темпы развития Тверской области благодаря запуску новой трассы получат новый импульс. Это и туризм, и торговля, и дальнейшее развитие инфраструктуры.

"Сегодня транспортный коридор, который сформирован, это возможность на северо-восток области двигаться. Это порядка 300 километров от столицы до нашей верхней точки – это город Весьегонск, это Рыбинское водохранилище, это наш коридор на Ярославль, на Вологду, на Устюжну, на Архангельск. Это, конечно, для экономики огромное дело", - отметил Игорь Руденя, губернатор Тверской области.

И все это лишь начало реализации масштабных планов. С продлением трассы до Екатеринбурга бесшовный участок составит порядка 2,5 тысячи километров. Это новая транспортная реальность страны и новая скорость развития регионов.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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