В Москве обсудили способы борьбы с "серым" рынком сим-карт

На сайте "Госуслуги" появится раздел для проверки сим-карт

Способы борьбы с мошенниками и "серым" рынком сим-карт обсудили сегодня на пресс-конференции информационного агентства "Национальная служба новостей" в Москве.

Чтобы украсть личные данные и финансы россиян, преступники придумывают новые схемы обмана. В том числе при помощи незаконно приобретённых сим-карт. Для защиты прав наших граждан от аферистов необходим комплексный подход к данной сфере. В том числе - создание прозрачного рынка и законодательные ограничения.

"Мы даём российским гражданам всё-таки проверить, как используются их документы. Как используются их персональные данные. Не куплены ли на них какие-либо сим-карты, о которых они никогда не слышали и не знают. Соответственно, вариант приложения-раздела "Мои сим-карты" на Госуслугах - это хороший вариант для проверки. И для того, чтобы люди вообще понимали, что происходит. При этом это никак не ухудшает положение российских граждан", - уверяет Артем Кирьянов, зампред комитета Госдумы по экономической политике.

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