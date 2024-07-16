ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве обсудили способы борьбы с "серым" рынком сим-карт

14:52
  • вторник
  • 16 июля 2024

На сайте "Госуслуги" появится раздел для проверки сим-карт

Способы борьбы с мошенниками и "серым" рынком сим-карт обсудили сегодня на пресс-конференции информационного агентства "Национальная служба новостей" в Москве.

Чтобы украсть личные данные и финансы россиян, преступники придумывают новые схемы обмана. В том числе при помощи незаконно приобретённых сим-карт. Для защиты прав наших граждан от аферистов необходим комплексный подход к данной сфере. В том числе - создание прозрачного рынка и законодательные ограничения.

"Мы даём российским гражданам всё-таки проверить, как используются их документы. Как используются их персональные данные. Не куплены ли на них какие-либо сим-карты, о которых они никогда не слышали и не знают. Соответственно, вариант приложения-раздела "Мои сим-карты" на Госуслугах - это хороший вариант для проверки. И для того, чтобы люди вообще понимали, что происходит. При этом это никак не ухудшает положение российских граждан", - уверяет Артем Кирьянов, зампред комитета Госдумы по экономической политике.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Продажа сим-карт
Продажа сим-карт
Артем Кирьянов
Артем Кирьянов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.