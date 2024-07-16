В Склифе применили новую методику для лечения острой дыхательной недостаточности

Пациенту установили стент по собственной технологии

Новейшие методики применяют и в Институте Склифосовского. Причём, разработанные внутри самой клиники. Там впервые в России установили стент пациенту с острой дыхательной недостаточностью по собственной технологии. Без единого разреза и прокола! В чём особенность разработки? И как мужчина чувствует себя сейчас?

Такие небольшие каркасные трубки из силикона и тонкого металла устанавливают врачи НИИ имени Склифосовского пациентам с острой дыхательной недостаточностью. Эти бронхиальные эндопротезы, которые подстраиваются под анатомические особенности пациента, через рот вводят в поражённые места. После стент расширяется, и человек может дышать нормально. Эту методику разработали здесь, в Склифе, и используют уже год. И вот сейчас решили её усовершенствовать.

"Были подготовлены чертежи, концепция этого изделия, здесь его впервые применили, а в настоящее время этот стент был уже дополнен внутрипросветным вмешательством оперативным – абляцией и восстановлением дыхательных путей", - пояснил Петр Ярцев, заведующий научным отделением неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии.

Теперь прежде, чем установить протез, рубцы уничтожают электрическим разрядом – около 80 вольт.

"При установлении его в то место, где имеется сужение, происходит с помощью радиочастотного тока увеличение температуры до 85 градусов. И, таким образом, происходит выпаривание и восстановление просвета в том месте, где он сужен", - отметил Юрий Тетерин, заведующий отделением эндоскопии и внутрипросветной хирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Никаких разрезов, проколов и кровотечений. Обновлённый метод уже спасает жизни. В начале мая Борис почувствовал резкое недомогание.

"Боли в животе начались. Я не пойму. И дышать невозможно. Встаю, 2-3 метра прохожу и силы теряю. Меня привезли сюда. Тут же меня сразу подняли в реанимацию. Сделали рентген и сразу увидели, что у меня одно лёгкое только работает", - рассказал пациент.

Благодаря современному оборудованию и слаженной работе врачей операция занимает не больше получаса, а пациента выписывают уже через несколько дней. У Бориса пневмония началась на фоне онкологии – пациент проходит курс химиотерапии, которую пришлось прервать из-за лёгочных кровотечений.

"Именно радиочастотная деструкция применяется во всех видах стеноза. В частности, мы используем метод при доброкачественных структурах: рубцовые или рубцово-грануляционные структуры. Мы решили, что в данной ситуации она тоже актуальна, у нас есть опыт использования методики при доброкачественных структурах, в связи с чем мы и решили использовать при злокачественной структуре тоже", - пояснил Шамиль Басханов, врач-эндоскопист НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Сейчас пациент и дышит, и передвигается нормально. У врачей Склифа наблюдается раз в месяц – дистанционно. Готовится снова получать химиотерапию, чтобы победить главный недуг.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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