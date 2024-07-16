Агрессивный житель Балашихи три дня кошмарил соседей, а потом напал с ножом на таксиста

Мужчину задержали

В подмосковной Балашихе задержали дебошира, который несколько дней угрожал своим соседям и чуть не ранил таксиста ножом. Всё началось на прошлой неделе, когда один из новых жителей многоэтажного дома принялся скидывать камни на стоящие автомобили из своей квартиры. Потом мужчина вышел по двор, стал приставать к окружающим, бить их машины. А в один из дней он подошёл к незнакомому таксисту и попытался ударить его ножом. Оружие прошло в пару сантиметрах от шеи. То, что мужчина был на волосок от смерти, он понял лишь потом.

"Получается я в тот момент, когда ему сказал, включил переднюю и нажал на газ. Все, я нажал на газ, он ударил ножом. Чуть-чуть там не попал, несколько миллиметров", - говорит водитель такси Денис Мальсагов.

Хулигана задержали в тот же день. Даже в момент ареста он вёл себя агрессивно: кричал на людей, сопротивлялся. Пришёл в себя только в отделении. Признался, что плохо помнит, что творил и готов возместить весь ущерб.

"Я выпил успокоительные, после, наверное, стакан водки. У меня получилась личная трагедия, ну и, соответственно, пострадали люди, которые вообще ни в чем не виноваты", - оправдывается задержанный.







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