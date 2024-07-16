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Заявлено об уходе тренера сборной Англии Саутгейта после поражения на Евро

13:51
  • вторник
  • 16 июля 2024

При нем команда ни разу не завоевывала главных трофеев

Гарет Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии по футболу. 53-летний специалист оставил должность после поражения от сборной Испании в финале Чемпионата Европы. Новость об этом появилась в официальном аккаунте Футбольной ассоциации Англии (FA) в социальной сети X.

"После 102 игр и почти восьми лет руководства Гарет Саутгейт объявил, что покидает пост тренера", - сообщает запись.

Примечательно, что сборная Англии под его руководством уже во второй раз проигрывает в финале престижного соревнования. К слову, уже 58 лет команда не выигрывала на чемпионатах мира и Европы. Единственный успех на крупном турнире у англичан — победа на домашнем чемпионате мира 1966 года.

Напомним, что Гарет Саутгейт стал тренером сборной Англии в 2016 году. Он выводил национальную команду в финальные стадии всех крупных турниров, но ни разу не выиграл главный трофей. До этой работы Гарет на протяжении трех лет тренировал молодежную команду.

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Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт
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