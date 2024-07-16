В Москве спасли собаку. В жару она два дня просидела на балконе без еды и воды

Полиция вернула собаку хозяину к недоумению неравнодушных соседей

Целая операция развернулась по спасению собаки, которую закрыли на балконе в Тёплом Стане. Двое суток она просидела без воды и еды, истошно воя и всеми силами пытаясь вылезти из западни. Почему пёс оказался в одиночестве?

Она, как могла, всему миру старалась сообщить, что в одиночестве просто невыносимо. И выла, и скулила, и лаяла, и раздирала балкон. Соседи с верхних этажей, конечно, не только наблюдали за ней, но и звонили в квартиру, пытаясь найти хозяина. Однако никто не открывал. Не выдержали, когда сняли видео, как рвущаяся на свободу собака, кажется, готова выброситься с балкона пятого этажа. А потом она и вовсе замолчала.

Люди пытались помочь, как могли: в сильную жару спускали ей воду в ведре с верхних этажей. Но она уже не реагировала. Тогда соседи и вызвали полицию, МЧС. Они разработали настоящую спасательную операцию. Собака очень их ждала.

Один из сотрудников сначала перебрался на соседний балкон. И потом уже с рук на руки передал собаку коллегам. Пес при этом совершенно не сопротивлялся.

Спасённую собаку забрали в отделение полиции. Нашли хозяина. И в тот же день вернули ему к полнейшему недоумению соседей.

"И мы все не понимаем, по какой причине, раз собака была оставлена без присмотра, и уже была в критическом состоянии. Зачем её нужно было возвращать хозяину?" – возмущается соседка Людмила Григорьева.

Объявившийся хозяин попытался объяснить, что же произошло. Собаке - восемь лет, и не так давно она вдруг стала очень бояться грозы и периодически ведёт себя странно, даже когда нет ни дождя, ни грома. Якобы это психоз. И никакие успокоительные не помогают. Хозяин сообщил, что обязательно проконсультируется со специалистами насчёт такого странного поведения. А пока на лето собирается отправить собаку на дачу к друзьям. Соседи, впрочем, не уверены, что это правда, и по-прежнему беспокоятся за её судьбу.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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