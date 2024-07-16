В Москве будут штрафовать водителей арендных самокатов. Что важно знать

Уже штрафуют за неправильную парковку, но пока только в крайнем случае

В Москве ограничили скорость арендованных самокатов до 20 километров в час в границах от Третьего транспортного кольца до МКАДа. А за езду с грубыми нарушениями начали серьёзно наказывать. Впервые конфисковали самокат у нетрезвого водителя, сбившего пожилую москвичку. А до этого суд лишил его прав и назначил 100 часов обязательных работ.

Опущенный взгляд и расставание с другом. Этот молодой человек не раз нарушал правила дорожного движения на собственном электросамокате, гонял пьяным, врезался в людей. Еще в феврале суд назначил ему 100 часов обязательных работ, на полтора года лишил водительских прав и постановил изъять транспортное средство. Однако на вызовы судебных приставов студент не реагировал. Тогда правоохранители решили сопроводить нарушителя лично и изъяли транспортное средство в пользу государства, это стало первым подобным прецедентом в Москве.

По данным столичного ЦОДД, 70% столкновений происходит как раз в густонаселенных кварталах из-за неправильно выбранной водителем скорости. Контролировать личные самокаты довольно сложно, те, что берут напрокат, проще. Чтобы сделать поездки более безопасными, московские власти совместно с компаниями кикшеринга с 15 июля на месяц снизили скорость арендных самокатов на всей территории от Третьего транспортного кольца до МКАДа.

"Их скорость будет ограничена до 20 км в час. Исключение - уже существующие медленные зоны, на которых скорость самокатов операторов аренды ограничена до 5-15 км в час. По окончанию эксперимента ожидаем, что количество ДТП с участием СИМ в зоне ТТК-МКАД уменьшится", - сообщила Ксения Долгова, главный специалист дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД.

За безопасность и правильное использование самокатов выступают и сами арендодатели. Например, около метро "Некрасовка" начали работать скауты. В утренние часы тротуар здесь буквально весь оказывается завален брошенными как попало самокатами. Скауты расставляют их так, чтобы они не мешали пешеходам. А виновников этого безобразия штрафуют.

"Мы фиксируем фото нарушения, мы фотографируем самокат, где видно его номер, время и местоположение самоката. Далее мы отправляем этот запрос в поддержку с номером самоката и временем нарушения. Дальше поддержка обрабатывает и выписывается штраф. Первое нарушение 500 рублей, дальше 1000 рублей повторное нарушение, далее 5000 уже", - отметил Даниил Лукин, сотрудник компании кикшеринга.

Конечно, штрафуют за неправильную парковку пока только в крайнем случае. Прежде всего, скауты напоминают клиентам о правилах пользования. Но зафиксировать нарушителей могут и обычные пешеходы, для этого нужно сделать фото так, чтобы было видно номер, и отправить в чат поддержки оператора. После системных нарушений пользователя могут и вовсе заблокировать.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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