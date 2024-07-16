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Начальник Генштаба Валерий Герасимов побывал в зоне СВО

14:18
  • вторник
  • 16 июля 2024

Он поставил задачи на дальнейшие действия

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки "Восток" в зоне специальной военной операции. Об этом во вторник, 16 июля, рассказали в пресс-службе российского Министерства обороны.

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Как уточняется в Telegram-канале ведомства, во время этой поездки Герасимов заслушал доклад командующего группировкой Александра Санчика. Глава Генштаба отметил успехи при освобождении Урожайного, наградив особо отличившихся военных, и поставил задачи на дальнейшие действия наших бойцов.

При этом Валерию Герасимову продемонстрировали роботизированные комплексы, которые используют военные в зоне СВО.

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что украинский кризис, спровоцированный Соединенными Штатами и их союзниками, сознательно ими же и затягивается.

Однако российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что наша страна непобедима, ведь ее многонациональный и многоконфессиональный народ чувствует себя единой семьей. В  России почти не бывало благостных времен, но всегда были люди, которые служили Отечеству и защищали его, напомнил президент.

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