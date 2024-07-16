Роберта Метсола переизбрана председателем Европарламента

Она займет этот пост второй раз подряд

Большинством голосов евродепутатов Роберта Метсола избрана председателем Европарламента на второй срок. Ее кандидатуру поддержали 562 парламентария из 720.

Помимо выборов европейского руководства в повестке заседания — обсуждение проекта резолюции о продолжении поддержки Евросоюзом Украины.

Метсола после голосования, утвердившего ее переизбрание, призвала своих коллег по Европарламенту объединиться и "работать над созданием Европы для всех", сообщает ТАСС.

Тем временем Каю Каллас, руководившую до недавнего времени эстонским кабмином, утвердили на пост главного евродипломата. Критики указывают, что трудно ожидать дипломатического подхода от политика, который, не стесняясь, признается в русофобии и "предпочитает есть россиян на завтрак".

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