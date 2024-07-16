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Стало известно, чем отравились мигранты в московском хостеле

14:26
  • вторник
  • 16 июля 2024

Диагностирована острая кишечная инфекция

Столичные следователи начали следственные действия в одной из точек быстрого питания рядом с хостелом на Дмитровском шоссе, из которого с отравлением госпитализировали 14 человек.

Установлено, что незадолго до отравления потерпевшие покупали в палатке шаурму, сообщили специалисты Роспотребнадзора. Хозяев точки на месте не оказалось, следователям пришлось пилить замки.

В настоящий момент официально известно о 14-ти госпитализированных с острой кишечной инфекцией (ОКИ). Telegram-канал Shot пишет о 17-ти пострадавших, все они – мигранты из стран ближнего зарубежья.

Возбуждено уголовное дело. Медики проводят покомнатный обход для выявления признаков отравления у других постояльцев хостела.

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