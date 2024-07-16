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В Москве открылась выставка "Соловецкие юнги"

15:09
  • вторник
  • 16 июля 2024

Среди экспонатов — около ста раритетов

Сегодня в Музее Победы открылась интерактивная выставка "Соловецкие юнги".

Экспозиция рассказывает о юных воспитанниках школы Военно-морского флота, которая во время Великой Отечественной подготовила более 4 тысяч радистов, рулевых, боцманов, мотористов и электриков. Всем выпускникам было по 14-17 лет. Выставка посвящена их подвигам на флоте и судьбам в послевоенное время.

Среди экспонатов — около ста раритетов. Это личные вещи, одежда, письма и документы.

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Соловецкие юнги (архивное фото)
Соловецкие юнги (архивное фото)
Выставка "Соловецкие юнги"
Выставка "Соловецкие юнги"
Выставка "Соловецкие юнги"
Выставка "Соловецкие юнги"
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